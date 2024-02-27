Врач объяснила, есть ли польза от популярных витаминных комплексов

Врач-эндокринолог из АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина рассказала РИАМО, что витаминные комплексы не имеют доказанной эффективности при воздействии на организм человека.

© runews24.ru

Однако врач отметила, что в зимний период времени, особенно при ограничениях в питании, прием поливитаминного комплекса может помочь восполнить потенциальный дефицит витаминов. Также это может быть полезно после перенесенных вирусных заболеваний, таких как ОРВИ или грипп, когда требуется восстановление сил.

В то же время при сбалансированном питании и нормальном состоянии здоровья дополнительного приема витаминного комплекса не требуется. Кроме того, врач также упомянула о рекомендации принимать дополнительное количество искусственного витамина D, особенно в период с сентября по май.

Такие добавки могут представляться в различных формах, включая жидкую, и приниматься в профилактических дозах от 2 до 4 тысяч международных единиц в сутки.