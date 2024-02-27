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Врач объяснила, есть ли польза от популярных витаминных комплексов

Врач-эндокринолог из АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина рассказала РИАМО, что витаминные комплексы не имеют доказанной эффективности при воздействии на организм человека.

Врач объяснила, есть ли польза от популярных витаминных комплексов
© runews24.ru

Однако врач отметила, что в зимний период времени, особенно при ограничениях в питании, прием поливитаминного комплекса может помочь восполнить потенциальный дефицит витаминов. Также это может быть полезно после перенесенных вирусных заболеваний, таких как ОРВИ или грипп, когда требуется восстановление сил.

В то же время при сбалансированном питании и нормальном состоянии здоровья дополнительного приема витаминного комплекса не требуется. Кроме того, врач также упомянула о рекомендации принимать дополнительное количество искусственного витамина D, особенно в период с сентября по май.

Такие добавки могут представляться в различных формах, включая жидкую, и приниматься в профилактических дозах от 2 до 4 тысяч международных единиц в сутки.

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ЗОЖ
Юрий Конев