Врачи рассказали о пользе фисташек для здоровья глаз

Врачи рассказали, что фисташки благотворно влияют на состояние сосудов и глаз. Такой эффект достигается за счет содержащегося в них кремния. Он участвует в строении коллагена, который поддерживает эластичность сосудов сетчатки.

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Также фисташки содержат витамин В6, необходимый для питания центральной части сетчатки.

«50 г фисташек в сутки достаточно для строения сосудов. Если сосуды не работают в глазах, мы слепнем», — пояснила врач и телеведущая Елена Малышева.

Еще одно достоинство фисташек – их низкая аллергенность и низкокалорийность.