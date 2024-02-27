Врачи рассказали о пользе фисташек для здоровья глаз
Врачи рассказали, что фисташки благотворно влияют на состояние сосудов и глаз. Такой эффект достигается за счет содержащегося в них кремния. Он участвует в строении коллагена, который поддерживает эластичность сосудов сетчатки.
Также фисташки содержат витамин В6, необходимый для питания центральной части сетчатки.
«50 г фисташек в сутки достаточно для строения сосудов. Если сосуды не работают в глазах, мы слепнем», — пояснила врач и телеведущая Елена Малышева.
Еще одно достоинство фисташек – их низкая аллергенность и низкокалорийность.
Ранее сообщалось, что поддерживать холестерин в норме можно с помощью орехов, фасоли и оливкового масла. Например, достаточно горсти арахиса в день, чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему и снизить уровень «плохого» холестерина в крови.