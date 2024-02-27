Раскрыта лучшая мотивация для тренировок

Многие болезни, включая высокое кровяное давление и диабет, связаны частично с неправильным образом жизни. Но что лучше мотивирует людей заниматься спортом: финансовое вознаграждение или наказание?

Давид де Бюизонже выяснил, что лучше всего мотивирует людей заниматься спортом. Для этого он разработал приложение для подсчёта шагов и в ходе эксперимента убедил 97 добровольцев внести депозит (кнут) или заработать 10 евро (пряник). Чтобы получить вознаграждение, участникам нужно было сделать на 20% больше шагов, чем обычно в среднем за день, а чтобы получить обратно деньги, им необходимо было достичь определённой цели.

Men's Health

Выяснилось, что всего 62% участников, которые заплатили, стали участвовать в подсчёте шагов (тогда как среди тех, кто мог получить вознаграждение, таких было 100%). Получается, что депозитные контракты не были эффективнее вознаграждений.

Второй эксперимент проводился с участием 137 других людей. На этот раз кнут и пряник были объединены: добровольцы могли удвоить свои затраты, если они не достигнут своей цели. Они также должны были сами решить, сколько денег они вложат. В результате люди проходили в среднем на 60% шагов.