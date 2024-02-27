Эндокринолог назвала преимущества привычки пить теплую воду

"Идея о том, что человеку нужно выпивать определенное количество воды в день - не нова. Все мы знаем, как это важно, хоть и не всегда соблюдаем. Культура употребления теплой воды пришла к нам из Китая, там это целый ритуал, которому дети учатся с детства. Может, в этом кроется причина знаменитого китайского долголетия", - написала доктор Лебедева в своем Telegram-канале.