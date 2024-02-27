Эндокринолог назвала преимущества привычки пить теплую воду
Стакан горячей (но не обжигающей) воды с утра натощак - это очень полезное правило, которое желательно сделать частью ежедневного утреннего ритуала наряду с чисткой зубов, умыванием, душем и зарядкой. Но еще лучше привыкнуть пить горячую воду в течение дня. К каким полезным для организма результатам это приведет, рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
"Идея о том, что человеку нужно выпивать определенное количество воды в день - не нова. Все мы знаем, как это важно, хоть и не всегда соблюдаем. Культура употребления теплой воды пришла к нам из Китая, там это целый ритуал, которому дети учатся с детства. Может, в этом кроется причина знаменитого китайского долголетия", - написала доктор Лебедева в своем Telegram-канале.
В чем же преимущества именно теплой воды, а не привычно употребляемой большинством холодной?
Улучшает кровообращение и обмен веществ.Стимулирует выработку желчи и нормализует работу ЖКТ, помогая избавиться от запоров.Стакан теплой воды утром восстанавливает ночную потерю влаги за счет дыхания и испарения, регулирует вязкость крови, снижая нагрузку на сердце.Если добавить в воду сок лимона или яблочный уксус, это стимулирует образование соляной кислоты в желудке, помогает бороться с патогенной микрофлорой, а еще уменьшает отеки и улучшает цвет лица.Ускоряет очищение организма от токсинов.
"Важное преимущество стакана теплой воды за 15-30 минут перед едой - снижение объема съеденной еды. Не съедите лишние калории - быстрее нормализуете вес! Может даже оказаться, что на самом деле ваш организм больше нуждается в воде, а не в пище", - отмечает Диляра Лебедева.
Кроме того, такая привычка - стакан воды перед каждым приемом пищи - позволяет выпивать необходимый объем воды за день, не заставляя и не контролируя себя.
"Но нужно учесть, что вода с лимоном противопоказана, если у вас язва, эрозии, ГЭРБ или рефлюкс, - предупредила эндокринолог. - Всем остальным - можно и нужно. Пейте горячую воду на регулярной основе - и вы удивитесь, какой благодарностью ответит вам организм".