Выяснилось, по какому будильнику встают россияне

Оказывается, почти половина россиян не могут встать на работу по первому же сигналу будильника. Согласно опросу сервиса «Работа.ру», постоянно переводит будильники 21% опрошенных, еще столько же делают это время от времени. А вот 48% респондентов просыпаются после первого звонка, еще 10% и вовсе встают на работу без будильника.

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Как пишут «Известия», среди тех, кто переносит будильник, 73% делают это один-два раза, 21% - три-четыре, а 6% - пять и более раз.

Кроме того, выяснилось, что примерно 6% участникам опроса будильник не помогает проснуться несколько раз в месяц. Еще 12% россиян не слышат сигнал несколько раз в год, а с 36% подобное происходит всего несколько раз в жизни. С остальными же такое не случалось никогда.

При этом проще всего просыпаться жителям России летом, далее идет весна, а уже затем зима и осень.