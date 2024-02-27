Почему людям после 50 лет опасно есть квашеную капусту

Квашенная капуста обладает отличными вкусовыми качествами. Кроме того, в ней содержится множество полезных элементов. Однако этот продукт может нанести вред людям после 50 лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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— Клетчатка может вызывать метеоризм и вздутие живота у людей, которые не привыкли потреблять ее в большом количестве, — отметила специалист.

По словам Соломатиной, если человек не часто включал в свой рацион питания этот продукт, то начинают меняться микробиом кишечника и соотношение полезных бактерий.

— Человек может чувствовать, что у него в животе началась война, — так описала последствия врач.

Диетолог отметила, что именно поэтому людям после 50 лет рекомендуется добавлять капусту в рацион мелкими порциями, размельчать или термически обрабатывать.

— Нужно устраивать притеснение патогенных процессов постепенно, — заключила Соломатина.