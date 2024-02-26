Врач предупредила об опасных последствиях употребления подсластителей

Исследования говорят, что напитки с этими же сахарозаменителями увеличивают риск сахарного диабета, как и сахар. Просто от сахара этот риск в два раза выше. <...> Предполагается, что сахарозаменители негативно влияют на наш организм тем, что имеют сладкий вкус. Из-за него у нас вырабатывается инсулин, — пояснила диетолог.