Врач посоветовала продукты, которые помогут не заболеть весной

Чтобы не заболеть весной, нужно добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой, посоветовала врач-диетолог Наталья Артемьева. В разговоре с Regions.ru специалист подчеркнула, что такое питание позволит укрепить иммунитет, улучшить углеводный и жировой обмен. Кроме того, клетчатка обладает антиоксидантным свойством.

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Ежедневное поступление клетчатки улучшает состояние флоры кишечника за счет роста числа хороших бактерий, которые питаются именно пищевыми волокнами. Это в свою очередь повышает иммунитет. Также клетчатка улучшает углеводный и жировой обмен, обладает антиоксидантными свойствами, — пояснила диетолог.

Также в рационе должны быть продукты молочного брожения, если нет противопоказаний к их употреблению. К ним относятся кефир, ряженка, сыры и йогурты. Они благоприятно отразятся на работе кишечника. Кроме того, Артемьева порекомендовала соблюдать водный баланс организма.