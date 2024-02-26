Нарколог объяснил рекордное потребление крепкого алкоголя в России
Россияне пытаются заглушить стресс алкоголем, уровень потребления за год вырос во всех категориях напитков, заявил в беседе с НСН врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Он напомнил, что от дорогого коньяка возникает такой же цирроз, как и от дешевой водки.
Продажи коньяка в России выросли на 8,5% в январе
Ранее «Лента» со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza сообщила, что продажи крепкого алкоголя в российских магазинах и заведениях общепита в 2023 году увеличились на 3,6%, до рекордных с 2017 года 7,2 литра на душу населения. Исаев предположил, что тенденцию можно объяснить общим ростом уровня тревожности среди населения.
«Думаю, если посмотреть слабоалкогольные напитки, там тоже виден рост, просто эти данные опустили. Увеличилось потребление алкоголя в целом. За последние 3-4 года были накоплены неблагоприятные стрессовые факторы. Все же видят информационный фон. Факторов индивидуальных проявлений масса, но корень – передел мира. Один из эпизодов этой глобальной перестройки – конфликт у границ Российской Федерации. Уровень стресса в среднем увеличился и часть россиян находят неправильные способы справляться с ним, в том числе за счет алкоголя», - сказал он.
При этом, по словам собеседника НСН, в стране не наблюдается существенного роста алкоголизма, а склонность к употреблению объясняется психотипом человека.
«Рейтинг трезвости регионов из года в год почти не меняется. Наиболее неблагоприятная ситуация в северных и дальневосточных регионах. Наиболее благоприятная в регионах Северного Кавказа, в том числе по религиозному принципу. Важно понимать, что люди, склонные к алкоголю, обладают определенным психотипом, уязвимостью и предрасположенностью. Человек может быть слесарем в маленьком поселке или топ-менеджером крупной компании в Москве или Санкт-Петербурге – не имеет значения. Болезни и зависимости затрагивают все социально-экономические слои и возрастные группы. Напитки могут быть разными. Бедный человек употребляет водку, самогон или какие-то примеси, содержащие метанол. Обеспеченный человек выбирает дорогие напитки, но результат один. От дорогого коньяка возникает такой же цирроз, как и от дешевой водки», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что в начале 2024 года спрос на психологов в России увеличился на 35%. При этом на третьем месте по числу запросов помощь в борьбе с алкогольной зависимостью, напоминает «Радиоточка НСН».