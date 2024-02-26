Эндокринолог перечислила суперпродукты для поддержания здоровья мозга

Для того чтобы мозг работал правильно, необходимо не только отдыхать, но и правильно питаться. Существует ряд продуктов, которые могут не только укрепить нейронные связи, но и предотвратить пагубное влияние стресса и усталости на мозговую активность. Пять самых полезных из них назвала эндокринолог Диляра Лебедева.

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Первым в свой топ медик добавила жирную рыбу, которая богата не только белком, но и Омега-3.

Еще одним продуктом с похожими свойствами являются орехи, так как в них содержится витамин группы Е. Эти блюда могут не только стимулировать работу мозга, но и предотвращают развитие болезни Альцгеймера.

Третьим богатым на белок и полезные элементы блюдом выступают яйца, в которых есть высокая концентрация витаминов группы В.