Для того, чтобы человеческий организм мог нормально функционировать, ему нужно 7-9 часов сна. При этом отдельное внимание эксперты уделяют глубокой фазе сна. Его дефицит или избыток негативно отражается на здоровье.

В частности, недостаток сна может привести к нарушениям в работе мозга, депрессии, выяснила Общественная Служба Новостей.

Вместе с тем снижаются иммунные способности организма, появляются проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Спать более 10 часов также вредно для организма. Это может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, нарушения метаболизма. переизбыток сна тоже становится причиной депрессии.