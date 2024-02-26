Специалисты предупредили, к чему приводит нарушение глубокой фазы сна
Для того, чтобы человеческий организм мог нормально функционировать, ему нужно 7-9 часов сна. При этом отдельное внимание эксперты уделяют глубокой фазе сна. Его дефицит или избыток негативно отражается на здоровье.
В частности, недостаток сна может привести к нарушениям в работе мозга, депрессии, выяснила Общественная Служба Новостей.
Вместе с тем снижаются иммунные способности организма, появляются проблемы с памятью и концентрацией внимания.
Спать более 10 часов также вредно для организма. Это может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, нарушения метаболизма. переизбыток сна тоже становится причиной депрессии.
Ранее Алексей Мелехин, эксперт в области психологии, клинический психолог и практикующий сомнолог, рассказал, что хронический недосып может стать причиной набора веса. Павел Кудинов также рассказал к чему еще может привести недосып.