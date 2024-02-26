В России стало больше людей, отказавшихся от вредных привычек

Постепенно в России становится модным придерживаться здорового образа жизни. Согласно опросам, в стране растет число приверженцев спорта, а также становится больше тех, кто решил отказаться от вредных привычек.

Например, по данным опроса Федеральный научно-клинический центр ФМБА, за последние четыре года число россиян с вредными привычками снизилось на 10% и сегодня составляет 44%, пишет «Коммерсант».

Так, 36% опрошенных признали, что не могут отказать себе в сладостях. Столько же россиян назвали своей вредной привычкой переедание.

27% респондентов злоупотребляют алкоголем, 24% — сигаретами.