Что такое «пищевой шум» и как вы из-за него набираете вес

Если вы пытаетесь соблюдать здоровую диету, то одним из отвлекающих факторов может стать так называемый пищевой шум. То есть постоянные навязчивые мысли о еде. Эти мысли мешают повседневной жизни.

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По словам Эми Шапиро, основательницы и директора Real Nutrition, пищевой шум может включать регулярную борьбу с желанием поесть, даже если вы не голодны. Это действительно проблема, с которой сталкиваются многие, особенно те, кто страдает ожирением или избыточным весом.

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Пищевой шум может привести к увеличение веса, так как из-за навязчивых мыслей вы можете переедать, даже если уже насытились. Из-за стресса, который такой шум вызывает, вы можете захотеть выбрать нездоровую, обработанную пищу в качестве «утешения».

Для того чтобы уменьшить «громкость» пищевого шума, нужно одновременно работать с психотерапевтом и диетологом. Также практикуйте различные методы борьбы со стрессом.