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Педиатр Морозова рассказала, как избавиться от привычки грызть ногти

Врач-педиатр клиники академика Ройтберга Екатерина Морозова рассказала, что привычка грызть ногти у детей может быть вызвана различными факторами. К примеру, стрессом, беспокойством, скукой или нервным напряжением.

Педиатр рассказала, как избавиться от привычки грызть ногти
© Вечерняя Москва

Для преодоления этой привычки рекомендуется использовать поведенческую терапию и горькие средства для ногтей. Необходима поддержка со стороны родителей и педагогов, а также позитивное подкрепление.

Помимо выше перечисленных методов, детей можно обучать адаптивным стратегиям управлениям стрессом. Обкусывание ногтей может быть связано с различными психическими или неврологическими заболеваниями, такими как тревожные расстройства, аутизм или перфекционизм.

— Поэтому важно обращаться к специалисту для диагностики и выбора подходящего метода лечения, — рассказала эксперт в комментарии РИАМО.

ЗОЖ
Екатерина Морозова