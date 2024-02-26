Педиатр рассказала, как избавиться от привычки грызть ногти

Врач-педиатр клиники академика Ройтберга Екатерина Морозова рассказала, что привычка грызть ногти у детей может быть вызвана различными факторами. К примеру, стрессом, беспокойством, скукой или нервным напряжением.

© Вечерняя Москва

Для преодоления этой привычки рекомендуется использовать поведенческую терапию и горькие средства для ногтей. Необходима поддержка со стороны родителей и педагогов, а также позитивное подкрепление.

Помимо выше перечисленных методов, детей можно обучать адаптивным стратегиям управлениям стрессом. Обкусывание ногтей может быть связано с различными психическими или неврологическими заболеваниями, такими как тревожные расстройства, аутизм или перфекционизм.