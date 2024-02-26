Сколько чашек кофе можно пить в день

«В составе кофе есть танин. Танин вступает во взаимодействие с кальцием, и делает так, что организм не усваивает это вещество, оно сразу выводится. Если мы часто запиваем еду кофе, то нам начинает не хватать кальция, в том числе для работы сердца и других мышц», – сказала Павлова.