Сколько чашек кофе можно пить в день

Врач озвучила безопасное число чашек кофе в день
Кофе оказывает бодрящее влияние на нервную систему, но у него есть и другие свойства - в частности, напиток препятствует усвоению кальция. Об этом сообщила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«В составе кофе есть танин. Танин вступает во взаимодействие с кальцием, и делает так, что организм не усваивает это вещество, оно сразу выводится. Если мы часто запиваем еду кофе, то нам начинает не хватать кальция, в том числе для работы сердца и других мышц», – сказала Павлова.
Поэтому, по ее словам, пить надо не более 2 чашек этого напитка в день. Тогда вреда не будет. Пять, десять или даже больше чашек в день опасны для здоровья, заключила эндокринолог.