Ускоряет метаболизм и уменьшает воспаления: лучший напиток для желудка

21 февраля отмечают День комбучи. «Вечерняя Москва» узнала, почему этот напиток на основе чайного гриба стал таким популярным и как его выбирать.

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Комбуча — это ферментированный напиток, который готовят из чая, сахара, дрожжей и бактерий. Он появился в Китае несколько тысяч лет назад и с того времени считается оздоравливающим. Особенность комбучи заключается в том, что для ее приготовления в подслащенный чай добавляют массу из живых бактерий и дрожжей, оставляя бродить на несколько дней. Именно поэтому многие называют его грибным квасом.

— Особую популярность напиток приобрел в советское время. Считалось, что он может нормализовать работу ЖКТ, снизить вес, добавить большей упругости кожи. Но в первую очередь, конечно же, комбуча полезна для желудка — многие пьют ее в качестве профилактики от запоров, диареи и даже рака желудка, — рассказал гомеопат Александр Михайлов.

После ухода многих зарубежных брендов напитков в России вернулась популярность комбучи. Отечественные производители взяли это на заметку, и сегодня найти ее в супермаркетах не составляет труда. Средняя стоимость напитка — около 150 рублей за 0,5 литра. Однако не каждая комбуча, которую можно увидеть на полках торговых сетей, полезна. Важно уметь обращать внимание на несколько вещей.

— Качественная комбуча будет с осадком, непастеризованная — иначе смысла от ее употребления просто нет. Максимальный срок хранения — не более двух месяцев, — заключил эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог: