Как пенсионерам с диабетом оставаться уверенными и активными

Иногда бывает так, что у человека в возрасте внезапно обнаруживают сахарный диабет II типа. Обычно это не основное заболевание, вдобавок диабет может долгое время о себе не заявлять. Поддержание организма в стабильном состоянии требует ввода разных ограничений от выверенного рациона до, например, полного отказа от курения. Кого-то подобная новость о таком диагнозе может серьезно выбить из колеи.

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Управляющая пансионатом «Теплые беседы. Люберцы», фельдшер Ирина Громова рассказала изданию «Вести Подмосковья» о том, что пожилым людям с сахарным диабетом важно сохранять посильную активность и интерес к жизни.

«Регулярные умеренные упражнения помогают контролировать уровень сахара в крови, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Кроме того, рекомендуются ежедневные прогулки, занятия скандинавской ходьбой, йогой или плаванием», - отметила она.

Конечно, подобные планы обязательно нужно согласовать с лечащим врачом, который представляет полную картину заболевания конкретного пациента. Но о необходимости посильной физической нагрузки пишут многие медицинские источники - это помогает контролировать вес, не дает развиваться гиподинамии и просто улучшает настроение.

Специалист Громова обратила внимание, что пожилым пациентам с сахарным диабетом нужно поддерживать не только физическое, но и психологическое здоровье. Например, стоит уделять внимание хобби, участвовать в социальных мероприятиях, общаться с друзьями и близкими. В Москве и Подмосковье есть немало возможностей проявить себя в новых занятиях, записавшись в клубы «Московское долголетие» и «Активное долголетие».