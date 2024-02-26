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Уролог Журавский развеял миф о пользе пива для снижения риска мочекаменной болезни

По словам уролога Дмитрия Журавского, утверждение, что пиво снижает риск развития мочекаменной болезни, ошибочно. По словам врача, спиртное только увеличивает риск развития патологии.

Уролог развеял миф о пользе пива для снижения риска мочекаменной болезни
© runews24.ru

В разговоре с «Доктором Питером» он уточнил, что алкоголь ведет к обезвоживанию организма.

«А это уже прямой путь к увеличению концентрации мочи, задержке солей и образованию камней», — пояснил врач.

Что касается пива, потенциальный вред от регулярного употребления напитка выше, чем его гипотетическая польза.

Напомним, по достижении мужчиной 40 лет растет вероятность развития проблем с половой системой. Об этом рассказал уролог-андролог Дмитрий Королев.

Напомним, врачи объяснили снижение либидо у мужчин снижением уровня гормона тестостерона. Также врач назвал четыре основных принципов сохранения мужского здоровья.

ЗОЖ
Дмитрий Королев