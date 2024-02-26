Уролог развеял миф о пользе пива для снижения риска мочекаменной болезни

По словам уролога Дмитрия Журавского, утверждение, что пиво снижает риск развития мочекаменной болезни, ошибочно. По словам врача, спиртное только увеличивает риск развития патологии.

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В разговоре с «Доктором Питером» он уточнил, что алкоголь ведет к обезвоживанию организма.

«А это уже прямой путь к увеличению концентрации мочи, задержке солей и образованию камней», — пояснил врач.

Что касается пива, потенциальный вред от регулярного употребления напитка выше, чем его гипотетическая польза.