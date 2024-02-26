«Количество яиц, приемлемое для завтрака, зависит от индивидуальных особенностей, образа жизни и состояния здоровья каждого человека. Некоторым может быть полезно употребление даже более трёх яиц, в то время как другим будет достаточно одного или двух. Главное правило — умеренное употребление яиц в сочетании с разнообразными источниками питательных веществ, учитывая индивидуальные потребности организма», — поделились эксперты.