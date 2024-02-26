Врачи назвали четыре верных способа быстро повысить уровень «гормона счастья»
На наше самочувствие влияют многие гормоны, и один из самых значимых - "гормон счастья", серотонин. Когда его уровень в норме, мы бодры и оптимистичны, у нас хорошее настроение, удаются все дела. Одним словом, "жизнь удалась".
Эксперты телеканала "Доктор" назвали четыре простых способа, как помочь своему организму вырабатывать достаточное количество серотонина и чувствовать себя лучше.
- Съешьте жирную рыбу, яйца, семена и орехи, бобовые, сыр, мясо - продукты с высоким содержанием белка, рибофлавина и витамина В6 помогут синтезу гормона счастья. Идеально - дополнить углеводами: хлебом или овощами.
- Сходите на массаж, займитесь йогой, потанцуйте под любимую музыку или примите расслабляющую ванну. Все это поможет снизить стресс и почувствовать себя спокойным и счастливым.
- В солнечный день настроение всегда лучше, чем в пасмурный. Солнечный свет благотворно влияет и на психику, и на гормональный фон. Сходите на получасовую прогулку, особенно если за окном светит солнце.
- Помочь выработке гормона счастья могут некоторые бады - например, 5-НТР. Это аминокислота, предшественник серотонина, которая поддерживает его уровень в норме и быстро восстанавливает в случае нехватки. Как бонус - усиливает чувство сытости, то есть помогает есть меньше и сбросить лишние килограммы.