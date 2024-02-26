В России запретят стевию и еще 18 пищевых добавок

С 27 февраля в России запретят 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия, который расхваливала телеведущая Елена Малышева. О том, почему этот сахарозаменитель решили запретить, «Ленте.ру» рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

© Lenta.ru

Стевия неоднократно обсуждалась в передаче Малышевой «Жить здорово». Среди плюсов этого растительного сахарозаменителя подчеркивалась его сильная сладость даже в малых количествах при нулевой калорийности.

Елена Мясникова объяснила, что подсластитель стевия популярен среди тех, кто следит за фигурой. Cтевия присутствовала в перечне разрешенных добавок в двух видах — как подсластитель без индекса и номера, а также как стевиолгликозид Е960. Последняя добавка в список запрещенных не попала, а значит производители могут на законных основаниях использовать ее в своих продуктах. Однако в обновленных требованиях к пищевым добавкам был прописан максимальный допустимый уровень Е960 в продукции.

По словам Мясниковой, безопасность подсластителя стевия всегда была под вопросом, так как для его получения могли использоваться различные части одноименного растения — листья, стебли или коренья.

«Оставление в перечне разрешенных добавок стевиолгликозида Е960 внесло ясность, что эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень четко определенными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность», — разъяснила она.

При этом эксперт предостерегла от перехода на любые сахарозаменители, если это не предписано врачом.

«Когда мы начинаем обманывать наш организм и даем ему любой подсластитель, наши рецепторы реагируют, но выделяемый инсулин не видит сахарозу и ему нечего расщеплять. Поэтому использование подсластителей абсолютно здоровым людям, которые не болеют сахарным диабетом, может привести к серьезным последствиям», — сказала Мясникова.

Какие пищевые добавки исключат из перечня разрешенных?

Многоцелевые пищевые танины (E181)

Консервант дифенил (Е230)

Консервант муравьиная кислота (Е236)

Регулятор кислотности лактат аммония (Е328)

Антиокислитель оксистеарин (Е387)

Глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912)

Краситель кантаксантин (E161g)

Регулятор кислотности ацетат аммония (Е264)

Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480)

Краситель красный рисовый

Антислеживающий агент алюмосиликат калия (E555)

Антислеживающий агент алюмосиликат кальция (Е556)

Антислеживающий агент бентонит (Е558)

Антислеживающий агент алюмосиликат (каолин) (Е559)

Ароматизатор мальтол (Е636)

Ароматизатор этилмальтол (Е637)

Консервант сорбат натрия (Е201)

Консервант сорбат кальция (Е203)

Подсластитель Стевия

Комментируя исключение из перечня разрешенных пищевых добавок остальных 18 позиций, доцент РЭУ Мясникова подчеркнула, что это происходит по результатам глубоких исследований с хорошей выборкой, доказавших их вредное влияние на здоровье организма.

«Это абсолютно нормальная практика. Эти добавки исследовали достаточно долгое время, чтобы сделать такие выводы. Точно также в свое время были запрещены такие добавки, как, например, уротропин, который часто использовался в посоле икры, рыбы. Некоторые недобросовестные предприниматели до сих пор используют его. Эта добавка была разрешена очень долго. Потом накопилась доказательная база и эти добавки исключили», — рассказала доцент.