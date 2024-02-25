Стоматолог: для белизны зубов не следует есть сразу после их чистки

Чтобы сохранить белизну зубов, не стоит есть в течение часа после чистки зубов. Об этом врач-стоматолог Тюменской областной больницы №3 Антон Иванов рассказал изданию «Тюменская область сегодня».

При чистке зубной щеткой мы механически счищаем пелликулу, наполненную бактериями и красителями, тем самым осветляя зубы, объяснил врач. Пелликула восстанавливается около часа, поэтому в это время лучше не есть. Профессиональная гигиена полости рта, электрические зубные щетки и отбеливающие пасты помогут сохранить белизну зубов. Однако пасты с содержанием абразивных гранул нельзя использовать на постоянной основе, так как они могут повредить эмаль и сделать зубы чувствительными.