Пять преимуществ греческого йогурта для здоровья

Греческий йогурт — это вкусный и полезный продукт. Он идеально подходит в качестве завтрака, поскольку содержит больше жира, чем обычный йогурт, и поэтому надолго сохраняет чувство сытости. Эксперты рассказали, какими ещё преимуществами обладает продукт.

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Принципиальное отличие от обычного йогурта заключается в производственном процессе. На один килограмм греческого йогурта нужно около четырёх литров молока. Для обычного йогурта это соотношение один к одному.

Защищает кости. Греческий йогурт богат кальцием и белками, которые улучшают общее состояние костей. Кальций также может снизить риск развития остеопороза — заболевания, при котором кости теряют прочность.

Помогает похудеть. Благодаря высокому содержанию белка греческий йогурт обеспечивает длительное чувство сытости. Исследования также показали, что диета, богатая белком, ускоряет обмен веществ.

Улучшает здоровье кишечника. Йогурт содержит пробиотики — полезные бактерии, которые могут помочь восстановить баланс бактерий.

Способствует наращиванию мышц. Это связано с высоким содержанием белка в продукте.