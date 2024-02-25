Названы главные преимущества бега для здоровья

Известно, что бег очень полезен как для физического, так и для психического здоровья. Вот что конкретно он может дать вашему организму.

© Ferra.ru

Укрепляет сердечно-сосудистую систему. По словам специалистов из клиники Кливленда, бег улучшает аэробную форму. Другими словами, то, насколько хорошо сердце и лёгкие могут снабжают организм кислородом. Часто это измеряется показателем VO2 max, или максимальным количеством кислорода, которое человек может использовать во время интенсивных тренировок. Высокий уровень VO2 обычно является признаком лучшей физической подготовки.

Улучшает здоровье сердца. Согласно систематическому обзору и анализу 22 исследований, бег снижает кровяное давление у людей с гипертонией. Другое крупномасштабное исследование показало, что у бегунов на 45% меньше шансов умереть от сердечного приступа или инсульта, чем у тех, кто не бегает.

Улучшает настроение и повышает уровень энергии. Одно исследование продемонстрировало, что бег трусцой в течение всего лишь 15 минут улучшает воспринимаемый уровень энергии у студентов старших курсов и был даже эффективнее, чем такие техники, как медитация, глубокое дыхание, прогрессивная мышечная релаксация или управляемое воображение. Всё потому, что физические упражнения высвобождают в мозгу эндорфины. Эти вещества действуют как естественные обезболивающие, создают общее ощущение благополучия и сильнее всего высвобождаются при аэробных упражнениях средней интенсивности, таких как бег.

Поддерживает здоровье костей. Результаты исследования, опубликованного в 2021 году в журнале JBMR Plus, показали, что у тех, кто регулярно бегал, плотность костей сохранялась и даже улучшалась с течением времени. А вот у тех, кто стал бегать меньше, ухудшилось состояние костей.

Getty Images

Может снизить риск возникновения хронических заболеваний. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, бег предотвращает такие болезни, как ожирение, диабет 2 типа, сердечные заболевания и многие виды рака. Исследования, проведённые с участием более 1000 взрослых, показали, что у бегунов риск возникновения диабета 2 типа на 28% ниже в течение в среднем 6,5 лет по сравнению с теми, кто не занимается бегом.

Может продлить жизнь. Исследования показывают, что у любителей бега вероятность смерти обычно снижается на 25 40% по сравнению с теми, кто не бегает. Также бегуны, как правило, живут на три года дольше своих сверстников, которые не занимаются бегом.

Помогает сбросить вес. По оценкам Harvard Health, бег помогает сжечь от 240 до 336 ккал за 30 минут при скорости 8 км/ч.