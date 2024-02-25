Эксперт рассказал, почему возникает ночное переедание

Ситуации, когда человека застают ночью возле холодильника, пока он с удовольствием что-то ест, часто становятся предметом шуток и комиксов. Однако специалисты подчеркивают, что это серьезная проблема, включая синдром ночного переедания, передает АиФ.

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Алексей Мелехин, кандидат психологических наук, объясняет, почему людей так тянет к холодильнику ночью. В России даже разработаны клинические рекомендации для этого расстройства. Говоря о синдроме ночной еды, он выделяет несколько типов.

Первый тип — это расстройство пищевого поведения, когда человек просыпается и идет есть определенные продукты для получения эмоций перед сном. Второй тип связан с парасомнией, когда человек ест ночью без сознания. Часто такие люди просыпаются среди оберток еды.

Ночное переедание может быть способом успокоиться перед сном или показать себе комфорт. Некоторые люди переедают из-за бессонницы или эмоционального голода. Важно обратиться к специалисту для обследования и выявления причин этого поведения.

Понимание цели синдрома поможет определить форму расстройства и подобрать эффективное лечение. Обязательно нужно ответить на вопросы о своих эмоциях и потребностях, чтобы найти замену еде как способу получения удовольствия.