Почему кишечные газы выходят со звуком и зловонно пахнут? Объяснила врач

Гастроэнтеролог Албулова: звук выхода газов зависит от съеденных продуктов. Есть список настоящих вредителей репутации человека — они делают пуки особо заметными. Но выдворение из рациона мало решит проблему, ибо звук зависит и от других факторов. Подробнее «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Албулова.

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Как появляются газы

Часть газов — это воздух, который попадает в организм, когда человек ест, пьёт, разговаривает или курит. Другая часть появляется из-за бактерий, которые помогают в переваривании пищи.

У здорового человека в кишечнике около 200 мл газов. Накопившись, они в течение суток выходят наружу. Учёные выяснили, что в норме это случается от 8 до 14 раз в сутки.

Почему газы выходят со звуком

В заднем проходе при прохождении газа создаются вибрации — отсюда и звук. Его определяют:

Скорость выброса — насколько быстро выходят газы. Если это происходит медленно — звука может и не быть. Если же быстро — вероятнее всего, пук будет громким.

Размер и форма анального сфинктера (мышца вокруг заднего прохода) — от них зависит качество и тип звука.

По словам врача, сфинктер похож на музыкальный инструмент.

«Если вы разбираетесь в музыке, вы, вероятно, знаете, что чем меньше размер выходного отверстия, тем выше звук. И наоборот, чем больше размер выходного отверстия, тем глубже звук — вспомните флейту и тубу», — объяснила она.

Громкость также зависит от источника газов. Так, если это проглоченный воздух (а в нём лишь кислород и азот) — газы выйдут громко, но не будут сильно пахнуть. А вот у газов, образовавшихся вследствие работы бактерий в кишечнике, больше шансов выйти тихо, но очень неприятно пахнуть.

Почему газы пахнут

По словам врача, чаще всего газы не выдают себя запахом. Но всё опять же зависит от их природы. Если в них есть сернистые соединения или продукт жизнедеятельности кишечных бактерий — пахнуть будет словно тухлым яйцом или гниющей капустой.

Кроме этого, запах, а также объём газов, зависит от питания человека. Сильное газообразование с резким запахом и заметным звуком гарантируют сыр, яйца, рыба, мясо, капуста, чеснок, молоко, сухофрукты, вино и пиво.