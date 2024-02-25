Мурашко рассказал, с чем связана треть болезней у россиян

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о важности здорового образа жизни и рационального питания для поддержания здоровья россиян.

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Во время выступления на Международной выставке-форуме «Россия» он отметил, что ожирение может увеличить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний до 30 процентов, а эти недуги являются одними из главных причин смертности.

Также глава Минздрава отметил, что помимо качественной медицинской помощи, решающую роль играет стремление самих людей к здоровому образу жизни. Мурашко подчеркнул необходимость создания условий для ведения здорового образа жизни, мотивации к здоровому поведению и повышения грамотности населения в вопросах здоровья, передает «АиФ».

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в РФ в 2023 году составил 73,46 года, это стало историческим максимумом. Об этом 24 февраля сообщил Михаил Мурашко. По его словам, еще один исторический рекорд — уровень младенческой смертности. Он достиг самых низких значений в стране за все время.