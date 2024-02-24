Что нужно делать, чтобы был красивый мышечный рельеф

Диетолог: для набора мышечной массы нужно включить в рацион животные белки.

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Для набора мышечной массы важно включать в рацион продукты животного происхождения, богатые белком, витаминами, микроэлементами и жирными кислотами, необходимыми для развития и укрепления мышц. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк в интервью NEWS.ru.

Говядина, курица, творог, молоко, рыба и куриные яйца необходимы для роста мышц, приводит слова эксперта Общественная Служба Новостей. Они богаты белком, витаминами, микроэлементами и жирными кислотами, способствующими развитию и укреплению мышечных волокон.