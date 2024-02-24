Чем опасна кетодиета

Головные боли и упадок сил: диетолог Соломатина рассказала об опасности кетодиеты
Кетогенная диета или кетодиета — это особый режим питания с высоким процентом жиров и низким содержанием углеводов. Такой рацион позволяет похудеть благодаря изменению метаболизма, повышает чувствительность к инсулину, уменьшает уровень сахара в крови и улучшает самочувствие. Но есть у этого варианта питания свои минусы, какие именно, выясняла «Вечерняя Москва».
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, смена питания провоцирует состояние кетоза, во время которого организм получает питательные вещества из животной пищи.
— Главным источником энергии выступают кетоновые тела: ацетоацетат, ацетон, а также бета-оксимасляная кислота, — пояснила диетолог.
Кетодиеты бывают разных видов. Одни подразумевают прием около 75 процентов жиров, 20 процентов белков и не менее пяти процентов углеводов от общей калорийности рациона.
— Встречается циклическая диета, когда пятидневный рацион на кето чередуют с двумя днями высокоуглеводного питания, — подчеркнула эксперт.
Во время кетодиеты можно включать в рацион:
- бекон;
- курицу;
- индейку;
- сосиски;
- тунец;
- лосось;
- макрель;
- сметану, сливочное масло и сыр;
- яйца;
- орехи;
- низкокалорийные овощи;
- авокадо и семена.
Соломатина отметила, что кеторацион в самом деле позволяет в режиме «экспресс» избавиться от лишних килограммов:
— Но у данной диеты есть немало побочных эффектов. Так, она может спровоцировать головные боли, запоры, резкое снижение мышечной массы и упадок сил, который обусловлен нарушением метаболических процессов.
Хуже всего, когда кетоз превращается в кетоацидоз, характеризующийся патологическим сдвигом кислотно-щелочного баланса. Это несет серьезную угрозу для организма и жизни человека.
При этом, несмотря на то что кетодиета в самом деле позволяет быстро сбросить лишние калории, она не гарантирует стабильного результата, слишком осложняет повседневную жизнь и способна подорвать состояние здоровья, заключила врач.
Между тем в Канаде пенсионерке удалось благодаря подобной диете скинуть 31 килограмм веса и избавиться от проблем со здоровьем, сообщает Kansas City Star.