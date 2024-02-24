Чем опасна кетодиета

Кетогенная диета или кетодиета — это особый режим питания с высоким процентом жиров и низким содержанием углеводов. Такой рацион позволяет похудеть благодаря изменению метаболизма, повышает чувствительность к инсулину, уменьшает уровень сахара в крови и улучшает самочувствие. Но есть у этого варианта питания свои минусы, какие именно, выясняла «Вечерняя Москва».

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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, смена питания провоцирует состояние кетоза, во время которого организм получает питательные вещества из животной пищи.

— Главным источником энергии выступают кетоновые тела: ацетоацетат, ацетон, а также бета-оксимасляная кислота, — пояснила диетолог.

Кетодиеты бывают разных видов. Одни подразумевают прием около 75 процентов жиров, 20 процентов белков и не менее пяти процентов углеводов от общей калорийности рациона.

— Встречается циклическая диета, когда пятидневный рацион на кето чередуют с двумя днями высокоуглеводного питания, — подчеркнула эксперт.

Во время кетодиеты можно включать в рацион:

бекон;

курицу;

индейку;

сосиски;

тунец;

лосось;

макрель;

сметану, сливочное масло и сыр;

яйца;

орехи;

низкокалорийные овощи;

авокадо и семена.

Соломатина отметила, что кеторацион в самом деле позволяет в режиме «экспресс» избавиться от лишних килограммов:

— Но у данной диеты есть немало побочных эффектов. Так, она может спровоцировать головные боли, запоры, резкое снижение мышечной массы и упадок сил, который обусловлен нарушением метаболических процессов.

Хуже всего, когда кетоз превращается в кетоацидоз, характеризующийся патологическим сдвигом кислотно-щелочного баланса. Это несет серьезную угрозу для организма и жизни человека.

При этом, несмотря на то что кетодиета в самом деле позволяет быстро сбросить лишние калории, она не гарантирует стабильного результата, слишком осложняет повседневную жизнь и способна подорвать состояние здоровья, заключила врач.