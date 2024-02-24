Минздрав предложил новый порядок оказания первой помощи

В Минздраве разработали проект документа, регламентирующего порядок оказания первой помощи. В перечень состояний, при которых нужно помочь пострадавшим, включили укусы ядовитых животных и острые реакции на стресс. Документ опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

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В Минздраве подготовили проект приказа об утверждении порядка оказания первой помощи. По нему, оказывать первую помощь возможно и без согласия самого пострадавшего. Конечно, только в том случае, если человек сам не отказался от помощи.

Сейчас перечень состояний, при которых оказывают первая помощь, состоит из восьми пунктов. Минздрав предлагает увеличить его до десяти. Как и прежде, первую помощь окажут, если человек потерял сознание, у него остановились дыхание или сердце, нарушена проходимость дыхательных путей.

В перечень попали наружные кровотечения, а также травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими факторами. Необходимо помочь людям при отравлениях и других состояниях, требующих вызова скорой. Кроме того, Минздрав предлагает оказывать первую помощь при судорогах или укусах ядовитых животных. Острые психологические реакции людей на стресс тоже попали в перечень.