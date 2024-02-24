К каким последствиям могут привести физические нагрузки

Футболист Дмитрий Тарасов поделился в соцсетях, что недавно во время прохождения медицинского обследования узнал о проблемах с позвоночником.

Спортсмен столкнулся с радикулопатией, которую еще называют корешковым синдромом. Это распространенное неврологическое заболевание, сопровождаемое болями в том отделе позвоночника, где были сдавлены нервные корешки. Иногда корешковый синдром является врожденной патологией, в других случаях он возникает из-за малоподвижного образа жизни, травм позвоночника, переохлаждения и не только.