Способы снизить вес на 10-12 кг

Кардиолог рассказала о способах снизить вес на 10-12 кг
Для лечения ожирения у пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы используется действующее вещество лираглутид.
Уменьшение калорийности блюд, занятия спортом, консультации с диетологом и психотерапевтом обязательны.
Зачастую набор жировой массы обусловлен «нарушением эмоциональной регуляции». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Денека.
«Препараты используются в мире для лечения ожирения — лираглутид также зарегистрирован и в России для пациентов с ожирением и с высокими сердечно-сосудистыми рисками. В результате снижается употребление калорий примерно на треть в течение суток, что приводит к достаточно ощутимым потерям веса. Не нужно ждать каких-то чудес, но в исследованиях было показано: по сравнению с плацебо возможная потеря веса в среднем 10-12 килограммов. Использование препаратов возможно только на фоне диетических мероприятий — питание с ограничением калоража. Это должно быть полноценное питание, богатое нутриентами, витаминами. Конечно же [должны присутствовать — прим. ГМ] физические нагрузки.
Препараты для снижения веса являются неким костылём, который помогает снизить вес в тех ситуациях, когда он вредит здоровью, когда у людей высоки риски сердечно-сосудистых заболеваний, связанные с лишним весом, и, когда пациент занимается комплексным снижением веса вместе с диетологом и психотерапевтом. Я думаю, что 95% избыточного веса связано именно с нарушением эмоциональной регуляции».
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