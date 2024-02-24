Способы снизить вес на 10-12 кг

«Препараты используются в мире для лечения ожирения — лираглутид также зарегистрирован и в России для пациентов с ожирением и с высокими сердечно-сосудистыми рисками. В результате снижается употребление калорий примерно на треть в течение суток, что приводит к достаточно ощутимым потерям веса. Не нужно ждать каких-то чудес, но в исследованиях было показано: по сравнению с плацебо возможная потеря веса в среднем 10-12 килограммов. Использование препаратов возможно только на фоне диетических мероприятий — питание с ограничением калоража. Это должно быть полноценное питание, богатое нутриентами, витаминами. Конечно же [должны присутствовать — прим. ГМ] физические нагрузки.