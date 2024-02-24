Стала известна продолжительность жизни у россиян

Ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 73,46 года, что является историческим максимумом для нашей страны. Об этом сказал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах выставки «Россия» на ВДНХ.

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Министр отметил и тот факт, что младенческая смертность по итогам прошлого года находится на самом низком уровне за всю историю страны.