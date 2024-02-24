Первый прием пищи является важным для организма, однако многие от него отказываются. Хотя именно завтрак может помочь в похудении и повышении концентрации внимания. О том, как должен выглядеть идеальный прием пищи утром, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«При равном количестве калорий в блюдах богатый белком завтрак насыщает гораздо быстрее, что полезно при похудении и поддержания формы», – обратила внимание Павлова.

Врач в своем телеграм-канале объяснила, что по утрам организм нуждается в богатых белками продуктах, о чем говорят результаты исследования, в котором приняли участие 30 женщин с ожирением в возрасте от 18 до 30 лет. Эксперимент показал, что завтрак насыщает организм, а также повышает концентрацию внимания.

Кроме того, эффект насыщения после завтрака с высоким содержанием белка длится еще несколько часов. Однако специалист добавила, что ограничиваться белками не стоит, в первом приеме пищи должно быть также сбалансированное количество жиров и углеводов, передает ее слова издание «РОСБАЛТ».