Врач перечислила методы восстановления белизны зубов

Есть несколько методов, позволяющих восстановить красоту зубов и сделать их белоснежными. Для этого нужно правильно питаться и ухаживать за полостью рта. Подробности рассказала врач-стоматолог и основатель стоматологической клиники Луиза Автандилян.

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Первое. Чистить зубы нужно утром и вечером - не менее, чем по 3 минуты. Зубную щетку лучше выбрать средней жесткости, а пасту купить по рекомендации врача - "по проблеме", пишет aif.ru.

После чистки зубов и после еды врач рекомендует использовать ирригатор, зубную нить для удаления остатков пищи между зубами и ополаскиватель для полости рта.

Второе. Важно употреблять в пищу продукты, богатые кальцием, фтором, витаминами фосфором, в том числе - мясо и яйца, морепродукты, молочные продукты, свежие овощи и фрукты, бобовые и орехи. Такое питание позволит предотвратить образование зубного налета укрепить эмаль, сохранить здоровье десен. А вот красящих продуктов, таких как ягоды, красное вино, кофе и чай, соки, газированные напитки, концентрированные соусы, лучше избегать, иначе природные блеск зубов не восстановится.