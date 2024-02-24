Фитнес-тренер посоветовал необычный вид приседаний для проработки ног

Оборин описал правильную технику выполнения сисси-приседаний без оборудования. Для начала нужно встать вертикально рядом с любой опорой, ноги расположите на ширине тазовых костей, одной рукой схватитесь за опору. Обеспечьте телу нейтральное выравнивание, напрягая мышцы брюшной и ягодичной области. Затем начните медленно сгибать ноги в коленях до прямого угла, параллельно поднимаясь на носки и отклоняя корпус назад, при этом бедра должны быть зафиксированы. Затем возвращайтесь в исходное положение.