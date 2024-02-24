Не получается уснуть после чашки кофе? Ситуацию исправит всего один овощ
Многие стараются не пить кофе по вечерам, опасаясь, что он повлияет на качество сна. Но ситуация гораздо сложнее — кофе, выпитый ещё в 2 часа дня, к 10 вечера выйдет из организма только на 50%.
Как рассказал изданию Mind Body Green рассказал сертифицированный специалист по сну Майкл Дж. Бреус, период полураспада этого напитка — 6–8 часов. Он назвал способ, который поможет поскорее убрать его из организма, но всё же порекомендовал не пить этот напиток по вечерам.
Для того чтобы помочь организму вывести кофеин, нужно съесть что-то из крестоцветных овощей. Среди них брокколи, брюссельская, цветная капуста, редис и кресс-салат.
Сомнолог подкрепил свою рекомендацию результатами исследованиями учёных. Они выяснили, что, во-первых, брокколи стимулирует выделение ферментов цитохрома P450, который помогает метаболизировать кофеин. А во-вторых, в целом крестоцветные овощи особенно влияют на фермент P450 — CYP1A2, который также метаболизирует кофеин.
«Так что, если вы выпьете латте поздно вечером, просто закажите немного брокколи, приготовленной на пару», — сказал Бреус.
Также, по его словам, этот тип овощей на пару снижает вероятность вздутия живота, что тоже благоприятно для хорошего сна.
Брокколи считается одним из самых полезных овощей. У него очень богатое наполнение: витамины С, А, D, Е, РР, U, фолиевая кислота, кальций, фосфор, магний. Также в нём есть сульфорафан, известный антиоксидантным и противовоспалительным действием. Брокколи способен поддержать работу органов пищеварения, сердца, мышц и замедлить старение, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова.