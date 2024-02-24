Не получается уснуть после чашки кофе? Ситуацию исправит всего один овощ

Многие стараются не пить кофе по вечерам, опасаясь, что он повлияет на качество сна. Но ситуация гораздо сложнее — кофе, выпитый ещё в 2 часа дня, к 10 вечера выйдет из организма только на 50%.

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Как рассказал изданию Mind Body Green рассказал сертифицированный специалист по сну Майкл Дж. Бреус, период полураспада этого напитка — 6–8 часов. Он назвал способ, который поможет поскорее убрать его из организма, но всё же порекомендовал не пить этот напиток по вечерам.

Для того чтобы помочь организму вывести кофеин, нужно съесть что-то из крестоцветных овощей. Среди них брокколи, брюссельская, цветная капуста, редис и кресс-салат.

Сомнолог подкрепил свою рекомендацию результатами исследованиями учёных. Они выяснили, что, во-первых, брокколи стимулирует выделение ферментов цитохрома P450, который помогает метаболизировать кофеин. А во-вторых, в целом крестоцветные овощи особенно влияют на фермент P450 — CYP1A2, который также метаболизирует кофеин.

«Так что, если вы выпьете латте поздно вечером, просто закажите немного брокколи, приготовленной на пару», — сказал Бреус.

Также, по его словам, этот тип овощей на пару снижает вероятность вздутия живота, что тоже благоприятно для хорошего сна.