Эндокринолог: для долголетия важно правильно питаться и высыпаться

Эндокринолог Квасова: для долголетия важно правильно питаться и высыпаться. Наше здоровье неразрывно связано с образом жизни. Менять его на склоне лет — идея, может быть, и хорошая, но без каких-либо гарантий. Поэтому для того, чтобы прожить дольше и чувствовать себя лучше, действовать нужно смолоду. Над чем стоит поработать, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, эндокринолог Анастасия Квасова.

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1. Проанализировать режим дня и питания

Для начала нужно понять:

сколько вы спите и как после этого чувствуете себя утром;

здоровое ли ваше питание.

По мнению учёных, ложиться нужно до 22:30. В это время начинается активная выработка мелатонина — «гормона сна».

2. Следить за питанием

В рационе должно быть побольше овощей, фруктов и зелени. А вот переизбытка сахара и мучных изделий, наоборот, нужно не допустить.

Питание должно быть не только здоровым, но и сбалансированным. Важно учитывать физическую активность и возраст человека. Например, молодым женщинам с умеренной физактивностью нужно потреблять около 1800 ккал в день. Для людей старшего возраста и менее активных эта граница ниже.

3. Быть физически активным

Квасова порекомендовала начать с упражнений по утрам или гимнастики вечером и постепенно увеличивать продолжительность занятий.