Кому опасно париться и почему после этого нельзя нырять в холодную воду

Русская баня еще буквально столетие назад была не просто местом, куда приходят попариться ради удовольствия, а местом, в котором происходили почти все важные события в жизни человека. В бане рождались на свет и там же готовились к отходу в мир иной. Туда приходили перед венчанием и после свадьбы, там лечились от лихорадки и там же устраивали гадальные вечера. Поведение в бане было регламентировано строгими правилами. Некоторые из них со временем не ушли в небытие, а превратились в приметы, перекочевавшие из деревенских бань в бани дачные и городские. «Лента.ру» вместе с врачами и экспертом по банному отдыху разобралась, что лежит в основе этих традиций и нужно ли им следовать сегодня.

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Время париться

Одна из банных примет строго регламентирует время, в которое можно, а что еще важнее — нельзя находиться в бане. Утверждается, что летом нужно успеть помыться до полуночи, а лучше до шести часов вечера. Зимой же в баню можно было ходить только до полудня. А посещать баню ночью и тем более ночевать там было нельзя. Считалось, что ночью там парится банник — дух, живущий в бане, который может навредить мешающему ему человеку. Действительно ли в бане нельзя спать, рассказали эксперты.

Баня на Руси была тесно связана с языческими ритуалами, омовением, задабриванием духов. Существовало народное поверье, что после полуночи в бане моются только черти. Во многих этнографических исследованиях славянской бани отмечается, что ночью парится банник — дух бани. Отсюда и множество суеверий и запретов по поводу бани. С современной точки зрения, спать в парной тоже не очень полезно, а то и опасно: пониженное содержание кислорода, высокий процент углекислого газа, высокий уровень влажности.

Илья Москвин основатель и эксперт портала bannik.ru, автор приложения для медитации и здорового сна «Серотонин»

Как правило, температура воздуха в натопленной бане очень высокая. Это создает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому долго находиться в бане опасно, при этом необходимо помнить, что во время сна нагрузка на сердце и сосуды не уменьшается.

Светлана Бурнацкая врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Низкое содержание кислорода в душном помещении тоже отрицательно сказывается на самочувствии. К тому же при неисправной системе отопления количество угарного газа в воздухе может оказаться опасным для жизни спящего человека.

Вероника Лисицкая врач-терапевт группы компаний BestDoctor

Чужой веник

В русской бане также было строго запрещено пользоваться веником после другого человека: люди верили, что таким образом можно перенести на себя чужие болезни. Действительно ли можно заразиться чем-то от чужого веника и, если да, то как избежать неприятностей? Объясняют врачи.

В примете, которая гласит о том, что через веник болезнь может перейти на того, кто взял его последним, есть рациональное зерно: болезни кожи и, правда, могут передаваться через общие предметы гигиены.

Вероника Лисицкая врач-терапевт группы компаний BestDoctor

Для каждого человека необходим свой веник в целях соблюдения гигиены. Если вы используете веник неоднократно, то его достаточно будет ополоснуть в теплой воде — и можно начинать париться. Не стоит забывать про наличие аллергических реакций на пар и деревья, из веток которых собран веник. Например, эфирные масла, выделяемые эвкалиптом или елью, могут вызвать нежелательную реакцию. У некоторых может быть аллергия на березу.

Светлана Бурнацкая врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Месть банника за рюмку

Еще один запрет касался алкоголя. Считалось, что призрачный хозяин бани, банник, терпеть не может спиртное, потому и пить его в бане нельзя. Конечно, пьяный человек в бане может даже безо всякого злого умысла быть опасен для себя и других: устроить пожар, травмироваться, обвариться. С этой приметой согласны и врачи: они строго-настрого запрещают любой алкоголь до бани и во время нее.

Употреблять спиртное, даже слабоалкогольное, до и во время бани категорически запрещено. Это чревато такими последствиями, как аритмия, обмороки, тепловой удар, также возрастает риск инфаркта и инсульта.

Светлана Бурнацкая врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Употребление алкоголя перед баней и во время ее посещения строго запрещено! Алкоголь способствует расширению сосудов, повышает давление. В жаркой парной оно может подняться до опасных значений и вызвать разрыв сосудов.

Вероника Лисицкая врач-терапевт группы компаний BestDoctor

Уже давно доказано, что пить алкоголь в бане — опасно для жизни. Знали об этом риске и в древности — везде, где существовали банные традиции. Так, в известном персидском сборнике наставлений «Кабус-Наме» есть глава «О бане зимой и летом», в которой, в частности, говорится: «Но в бане пить воду и фука (фука — напиток вроде пива) — этого остерегайся, ибо это очень вредно и вызывает водянку. Разве только если ты с похмелья, тогда можно выпить совсем немножко, чтобы успокоить похмелье и вреда было меньше» . Писал об этом и Русский лечебник (приложение к «Домострою»): «Подвыпив, подожди, пока пройдет после стола три-четыре часа. В бане же пить нельзя, потому что тогда возникает боль в печени».

Илья Москвин основатель и эксперт портала bannik.ru, автор приложения для медитации и здорового сна «Серотонин»

Никаких песен

Не любил банник, как считали на Руси, и излишней музыкальности, поэтому во время парения не разрешалось петь. Как утверждает банный эксперт, рациональное зерно было и в этой примете.

Эту историю рассказала моя коллега по проекту bannik.ru. Однажды в детстве, когда она запела песенку в бане, бабушка шлепнула ее ковшиком и строго сказала: «Не пой, банника разозлишь». Оказалось, есть такое поверье — в бане нельзя петь, особенно будучи нетрезвым. Можно или упасть в обморок (банник ковшиком ударил), или же, как говорят, банник на спину сядет — и на утро спина заболит. С медицинской точки зрения объясняется это так. В парной высокая температура, во время пения дыхание интенсивное, а дышать трудно. Увеличивается нагрузка на сердце, ритм учащается, так что последствия могут быть плачевными.

Илья Москвин основатель и эксперт портала bannik.ru, автор приложения для медитации и здорового сна «Серотонин»

Лед и пламень

Привычка прыгать после бани или сауны в холодную воду, обтираться снегом или даже нырять в прорубь, шокирующая жителей теплых стран, есть и у россиян, и у финнов. Врачи призывают знать меру в этом почти экстремальном развлечении и предупреждают, что с некоторыми заболеваниями такого температурного контраста лучше избегать.

При регулярном посещении бани организм легче приспосабливается к резкому и значительному колебанию температур, воздействующих на него. Если человек идет в баню и использует в качестве тонуса обливание холодной водой, то происходит тренировка сосудов и активизация работы кожных пор. С небольшими температурными колебаниями баня показана практически всем. Однако резкие контрасты с холодом противопоказаны людям с заболеваниями сердца или сосудов, перенесшим инсульты или инфаркты, людям с гипертонией, заболеванием бронхов, легких, астмой, почечной недостаточностью, осложненной беременностью. Беременным женщинам лучше посоветоваться с наблюдающим врачом по поводу того, можно ли им посещать баню.

Светлана Бурнацкая врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Контраст холодного и горячего в процессе обливания и закаливания позитивно влияет на организм: улучшает кровообращение и обмен веществ, укрепляет сердце и сосуды, а также иммунитет, уменьшает отеки, усиливает расщепление жиров и даже избавляет от нервного напряжения и чувства усталости. Тем не менее существуют определенные противопоказания. От температурных контрастов следует воздержаться людям с заболеваниями кожи и ранами, тем, кто болеет ОРВИ, а также людям с сахарным диабетом, повышенным внутриглазным давлением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Вероника Лисицкая врач-терапевт группы компаний BestDoctor

Этот контраст полезен только для тех, кто тренирует свою терморегуляцию. Новичку нужно действовать с осторожностью — увеличивается риск сердечно-сосудистых осложнений. После парной обязательно сделать паузу, только потом окунуться в холодную воду. И что важно — перед этим смочить голову и лицо холодной водой. Тогда не будет перепада давления и снизится нагрузка на сосуды. Резкое погружение с головой в холодную воду после горячей бани может вызвать рефлекторную остановку сердца.

Илья Москвин основатель и эксперт портала bannik.ru, автор приложения для медитации и здорового сна «Серотонин»

Волосы в опасности

Еще один банный запрет связан с волосами: якобы нельзя мыть голову в бане в понедельник, чтобы не остаться лысым (а многие и вовсе считали понедельник запретным для бани днем). Специалисты знают: воздух парилки может быть вреден для волос в любой день недели, и защищать их нужно отдельно — и не только специальной шапочкой из войлока или полотенцем.

Не рекомендуется использовать металлические заколки для волос, а также туго завязывать их, достаточно использовать мягкие резинки. Это позволит избежать ломкости и выпадения волос. Помимо этого, защитить волосы от жары поможет специальная шляпа, которую достаточно надевать во время посещения.

Светлана Бурнацкая врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Также можно применять специальные маски и масла для волос, которые помогут укрепить и защитить их структуру. Необходимо увлажнять волосы перед посещением сауны или бани, для этого можно использовать воду или специальные увлажняющие средства. Также существуют специализированные средства для защиты волос от высоких температур, такие как спреи или кремы, которые создают защитный барьер на поверхности волос и предотвращают их повреждение. Регулярное использование кондиционера для волос поможет сделать их более увлажненными и эластичными.

Вероника Лисицкая врач-терапевт группы компаний BestDoctor