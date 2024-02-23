Четыре обезвоживающих напитка, которые вызывают морщины

Здоровье человека зависит не только от того, что он ест, но и от того, что пьет. С возрастом очень важно поддерживать гидратацию организма, а обезвоживающие напитки могут этому мешать. Недостаточное увлажнение ведет к сухости кожи и появлению морщин.

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Список напитков, которыми не стоит злоупотреблять, опубликовало американское издание She Finds.

Чай

Чай содержит кофеин, который считается мочегонным средством. Нет ничего страшного, если выпивать одну или две чашки в день, однако полезнее добавить в ежедневный рацион больше простой воды и сократить потребление чая. Количество кофеина, которое содержится в разных видах чая, различно. Наименьшее — в зеленом и улуне.

Кофе

Как и чай, кофе также содержит кофеин и обладает мочегонным эффектом, который может вызывать обезвоживание. Большинство взрослых, которые выпивают одну–две чашки кофе в день, должны чувствовать себя абсолютно нормально, потому что такого количества кофеина недостаточно, чтобы вызвать резкий эффект. Но не стоит пить больше трех чашек кофе в сутки.

Газировка

Здесь тройная опасность: кофеин, большое количество сахара и натрия. Они способствуют обезвоживающему эффекту. Если иногда стакан газировки может освежать, включение шипучего напитка в рацион на постоянной основе грозит негативными последствиями для здоровья. Альтернативой может стать простая минеральная вода с газом, в которую добавлены фрукты, зелень или овощи, например огурец.

Алкоголь