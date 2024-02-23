Названа польза попкорна для здоровья

В чистом виде, то есть без добавок, попкорн и правда может стать питательной закуской. Однако многие виды этого лакомства, в том числе те, что продаются в кинотеатрах, содержат много натрия, насыщенных жиров и потенциально вредных консервантов.

© Unsplash

Попкорн получают из кукурузного растения под названием Zea mays Everta. В целом эта пища считается цельнозерновой. Известно, что цельнозерновые продукты - важная часть питательной и сбалансированной диеты.

Вот несколько преимуществ попкорна для здоровья.

Хороший источник клетчатки. В основном в попкорне содержится нерастворимая клетчатка. Она обеспечивает регулярный стул. Также известно, что диета с большим количеством клетчатки помогает контролировать вес, а цельнозерновые продукты связаны с более низким риском возникновения болезней сердца, некоторых видов рака, диабета 2 типа.

Содержит мало калорий. В результате вы в целом будете потреблять калорий меньше. Это позволит снизить вес.

Bicycling

Содержит антиоксиданты. Особенно много в попкорне феруловой кислоты. Предварительные исследования на животных и в пробирках показали, что эта кислота помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, снижает вероятность развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), болезни Альцгеймера и диабета.