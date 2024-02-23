Помогает ли употребление большого количества воды улучшить состояние кожи

В холодные месяцы воздух вытягивает влагу из кожи, что может привести к сухости кожи, потрескавшимся губам, носовым кровотечениям. Но решит ли в этом случае проблему вода? Точнее, её употребление в течение дня.

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По мнению экспертов, действительно можно улучшить состояние кожи, если пить воду. Но многое зависит и от текущего уровня гидратации.

Увлажнение кожи связано с состоянием её защитного барьера. Питьевая вода улучшает здоровье кожи, поскольку помогает поддерживать нормальное кровообращение и нормальный объём крови. Однако даже если вы будете пить воду постоянно, это всё равно не повлияет на способность кожного барьера удерживать влагу.

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Даже если вы употребляете очень много воды, нет никакой гарантии, что вода улучшит состояние именно кожи. Она вполне может попасть в другие органы, которым требуется большое количество жидкости. Например, в почки или мозг.

Также при употреблении слишком большого количества воды может возникнуть редкое заболевание гипонатриемия. При нём уровень натрия в крови снижается до опасного уровня.

При этом эксперты отмечают, что если ваше тело действительно нуждается в увлажнении, то увеличение потребления воды может улучшить здоровье кожи.