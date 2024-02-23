Названо лучшее упражнение для избавления от жира на талии

Весна и лето уже совсем скоро, поэтому настало время худеть. Майк Маси, сертифицированный личный тренер из Garage Gym Reviews, рассказал, какое упражнение быстрее остальных поможет избавиться от жира в области живота.

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По словам эксперта, лучшее упражнение для избавления от жира на талии - трастеры. Оно задействует мышцы плеч, ягодиц, помогает визуально уменьшить талию. Кроме того, к этому упражнению можно добавлять силовую нагрузку: штангу, гири, гантели.

Известно также, что приседания улучшают состояние сердца и сосудов, ускоряют обмен веществ и увеличивают пульс.

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Благодаря трастерам вы сможете также нарастить мышцы и повысить выносливость. В результате вы будете тренироваться дольше и сжигать больше калорий.