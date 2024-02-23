Врач объяснила, почему пить воду во время еды вредно для организма

Многие пьют воду, чай и другие напитки во время приёма пищи. Однако делать этого не стоит, предупреждает врач-натуропат Джанин Боуринг.

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Употребление жидкости во время еды разбавит пищеварительные ферменты. Нам нужны ферменты, которые помогут расщеплять пищу.

Лучше пить воду, чай и другие жидкости до или после еды. Чтобы избежать переедания, эксперт рекомендует пить тёплую воду непосредственно перед едой. Такой метод помогает стимулировать пищеварение. А если добавить в стакан немного лимонного сока, то эффект усилится.