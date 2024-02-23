Что будет, если чистить уши ватными палочками

Эксперт предупредила, что чистка ушей ватной палочкой может быть очень плохой идеей. В большинстве случаев ушную серу удалять не нужно, поскольку наши уши на самом деле самоочищаются, но иногда люди могут страдать от ее скопления, рассказала врач Вероника Матутите в беседе с Sun Health.

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То есть в рамках заботы о гигиене достаточно удалять излишки серы с ушной раковины, а внутрь уха ничего вставлять не нужно.

В некоторых случаях накопление серы действительно может выйти из под контроля — чаще всего причиной становятся различные заболевания, но виной тому бывает как анатомия уха, так и излишки волос в слуховом проходе. И даже тогда не стоит удалять ушную серу механическим способом.

«Ватные палочки — это последнее, что вам следует использовать, когда вы обнаружите скопление ушной серы, так как это может повредить ваш слуховой проход и в долгосрочной перспективе привести к потере слуха», — объяснила доктор.