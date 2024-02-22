Диетолог: мужчинам лучше отказаться от шашлыков и пива

Накануне 23 февраля, с которым принято поздравлять бывших, будущих и потенциальных защитников Отечества, лучше вспомнить, какие продукты хорошо убрать не только с праздничного стола, но и из рациона любого мужчины вообще. Об этом рассказала специалистка по питанию.

Как известно, не всё полезно, что в рот полезло, и об этом в очередной раз напомнила диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она рассказала, что есть 5 продуктов, которые особенно сильно бьют по мужскому организму, так что лучше от них избавиться.