Диетолог: мужчинам лучше отказаться от шашлыков и пива

Диетолог Мещерякова: мужчинам лучше отказаться от шашлыков и пива
Накануне 23 февраля, с которым принято поздравлять бывших, будущих и потенциальных защитников Отечества, лучше вспомнить, какие продукты хорошо убрать не только с праздничного стола, но и из рациона любого мужчины вообще. Об этом рассказала специалистка по питанию.
Как известно, не всё полезно, что в рот полезло, и об этом в очередной раз напомнила диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она рассказала, что есть 5 продуктов, которые особенно сильно бьют по мужскому организму, так что лучше от них избавиться.
- Соевый белок (содержится в колбасе, соевом протеине, в соевом молоке, тофу, спаржевой сое). В его составе есть фитоэстрогены, которые стимулируют выработку эстрогена, женского полового гормона, из-за чего может возникнуть гормональный сбой и формирование фигуры по женскому типу во время набора веса.
- Алкоголь (особенно пиво). Хмель и солод тоже содержат фитоэстроген, поэтому и накапливается жир на животе и бедрах. Объём талии мужчины должен быть до 94 см, от 94 до 102 см — отклонение и риск ожирения, от 102 см — караул и высокая опасность для здоровья в виде сердечно-сосудистых заболевания или онкологии.
- Сладкие газированные напитки. Они нарушают минеральный обмен и окислительно-восстановительные процессы, что приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой и нервной системами.
- Куриное мясо. Оно может содержать в себе стимуляторы и гормоны роста. Лучше заменить его другими сортами мяса, рыбой, морепродуктами, яйцами, творогом или растительным белком (бобовыми, цельнозерновыми крупами, орехами, семечками).
- Жареное мясо, шашлыки с горелой корочкой. Эта корочка содержит в себе канцерогены и вредит здоровью. Лучше запекать мясо в фольге или аэрогриле и потреблять не более 500 г красного мяса в неделю.
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