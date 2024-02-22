Врач рассказал, когда похмелье может быть опасно для жизни

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов сообщил, что похмелье может быть опасно для жизни, в том случае, если сопровождается рвотой, сильной слабостью и обморочным состоянием.

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«Симптомы похмелья обусловлены тем, что организм выводит токсичные продукты этанола. Обычно достаточно соблюдать постельный режим и много пить, но при сильном похмелье может создаваться угроза здоровью и жизни. Ни в коем случае не надо опохмеляться, это только усложнит и продлит процесс выведения вредных веществ», - рассказал Поликарпов «Газете.Ru».

По его словам доктора, ощущение жажды и сухость во рту, тошнота, головная боль, тремор относятся к самым частым симптомам. Обморочное состояние и сильная слабость говорят о том, что организм не справляется с избавлением от продуктов распада алкоголя.

«При предобморочном состоянии нужно вызывать скорую помощь, так как это уже говорит о тяжелом состоянии», - отметил он.

Кроме того, сильное похмелье особенно опасно при наличии у человека хронических заболеваний. Алкоголь негативно влияет на организм в целом, но больше всего, по словам врача, страдает сердечно-сосудистая система, почки, печень, нервная система, желудочно-кишечный тракт.

«Если есть хронические заболевания этих систем и органов и опасные симптомы похмелья, надо срочно вызывать врача», - резюмировал врач.