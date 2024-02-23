Занятия спортом должны приносить удовольствие, быть эффективными и безопасными, а последние два параметра можно контролировать с помощью пульса.

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Почему важно следить за показателями пульса и когда пора остановиться — об этом и многом другом поговорили с профессиональным тренером FitStars, мастером спорта по-спортивному черлидингу, вице-чемпионкой Европы и трехкратной чемпионкой России Иванной Идуш.

Что обозначает пульс

Пульс — это ритмические колебания стенки артерии, которые возникают за счет изменения наполнения кровью артерий при сердечных сокращениях. Проще говоря, это показатель того, сколько ударов делает сердце в течение одной минуты.

Ещё часто используют такой термин как ЧСС — частота сердечных сокращений. Это не совсем одно и тоже, так как у здоровых людей ЧСС синхронизирована с пульсом, но при некоторых болезнях сердца кровь поступает в артерии не при каждом сердечном сокращении. Из-за этого возникает дефицит пульса — ситуация, когда ЧСС выше, чем пульс.

Норма ударов в минуту у взрослого в покое

В состоянии покоя пульс здорового взрослого человека составляет от 60 до 90 ударов в минуту. Допустимы отклонения от этого уровня на 10 единиц как в меньшую, так и в большую сторону.

По данным Национального института здоровья, нормы пульса в состоянии покоя (число ударов в минуту) таковы:

новорожденные до 1 месяца: от 70 до 190;

младенцы от 1 до 11 месяцев: от 80 до 160;

дети от 1 до 2 лет: от 80 до 130;

от 3 до 4 лет: от 80 до 120;

от 5 до 6 лет: от 75 до 115;

от 7 до 9 лет: от 70 до 110;

10 лет и старше: от 60 до 100;

тренированных спортсменов: от 40 до 60 ударов в минуту.

Почему повышается

Если в состоянии покоя пульс превышает 100 ударов – это называется тахикардия.

Причины:

стресс

тревога

повышенная физическая нагрузка

употребление кофе и кофеинсодержащих продуктов

энергетических напитков, содержащих таурин

табакокурение

прием определенных лекарств

развитие некоторых заболеваний.

Лишь в редких случаях учащенное сердцебиение может указывать на проблемы с сердцем — например, аритмию.

Каким должен быть пульс при физических нагрузках

Пульс идеальный помощник при занятиях спортом. Если долго тренироваться при предельно допустимом пульсе, то сердечно-сосудистая система будет под угрозой. Если же заниматься в рабочих зонах, то физическая нагрузка не приведет к проблемам.

Рассчитать свою норму достаточно просто. Для мужчин пульс не должен превышать разницу между числом 220 и возрастом, а для женщин разницу между числом 226 и возрастом. Частота сердечных сокращений у женщин всегда несколько выше, чем у мужчин.

Пример: Я женщина и мне 27 лет. Верхняя граница допустимого пульса для меня при физических нагрузках составляет 199 ударов в минуту (226-27). При этом нормальный пульс при физических нагрузках должен составлять 70% от этого значения. Следовательно, нормальным значением для меня является 139 ударов в минуту (70% от 199).

Как понять, что случилось отклонение от нормы

Изменение пульса как в большую, так и в меньшую сторону называется аритмией. Насторожиться стоит в том случае, если подобное происходит в состоянии покоя и без видимых на то причин. Если внешние факторы не при чем, то причиной отклонения от нормы может стать проблемы с эндокринной системой, повышенное артериальное давление, миокардит и другие заболевания сердца и сосудов.

Аритмия может сопровождаться различными симптомами, среди которых — головокружение и потеря сознания, боль в области груди, быстрая утомляемость, одышка.

Можно ли самостоятельно определить пульс

Конечно, можно. Сейчас существует множество измерительных аппаратов для этого. Но даже если под рукой ничего нет это можно сделать самостоятельно с помощью пальцев и секундомера.

Лучшее место для прощупывания пульса находится на радиальной артерии (на внутренней стороне запястья) на расстоянии ширины большого пальца ниже первой складки кожи запястья.

Пульс можно измерять на следующих артериях:

Височная (над висками)

Сонная (по внутреннему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, под челюстью)

Плечевая (на внутренней поверхности плеча над локтем)

Бедренная (на внутренней поверхности бедра в месте соединения ноги и таза)

Подколенная

Лучевой пульс проверяется тремя пальцами: указательным, средним и безымянным. Поместите три пальца на запястье, на радиальной артерии. Слегка надавите немного ниже лучевой кости и ощутите толчки пульса. Каждый палец должен отчетливо чувствовать пульсовую волну. Засеките секундомер и отсчитывайте эти толчки ровно минуту. Норма от 60 до 90 с отклонением 10 ударов в ту или иную сторону.

Когда не следует проверять пульс:

Непосредственно после приема пищи, алкоголя или лекарства

При остром чувстве голода

После тяжелой физической работы или напряженного умственного труда

После массажа

После ванны или секса

После пребывания у огня, на солнце или морозе

Плохо выспавшимся

В критические дни (у женщин).