Сомнолог объяснила, как быстро заснуть при тревожности

Стресс, сопровождающий современного человека, часто может вызывать расстройство сна и недомогания. Как наладить сон в ритме большого города, рассказала журналистам врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова.

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Чтобы наладить сон, по словам специалиста, достаточно соблюдать пять простых рекомендаций. Во-первых, нужно заниматься спортом, поскольку это способствует снижению беспокойства, а значит, улучшит сон. Правда, заниматься спортом лучше не перед сном.

Во-вторых, нужно организовать пространство в спальне. Для здорового сна нужна тишина, темнота и прохлада, говорит врач.

В-третьих, в конце дня лучше избегать употребления алкоголя и кофеина, пишет Life.ru.

«Употребление алкоголя перед сном также может увеличить частоту сердечных сокращений и не дать вам уснуть. Пейте много воды в течение дня, но не пейте слишком много перед сном, так как походы в туалет могут вызвать у вас беспокойство», – советует сомнолог.

В-четвертых, Татьяна Сурненкова советует обратить внимание на практики медитации, которые позволят успокоить встревоженный разум. Делать подобные упражнения лучше в течение дня, чтобы вечером не испытывать проблем со сном.