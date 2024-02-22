Иммунолог назвала неожиданные последствия переедания моркови

— Нередки и случаи аллергии на морковь, возникающие у пациентов с поллинозом (аллергией на пыльцу березы). Этот синдром носит название перекрестной пищевой аллергии и обусловлен структурным сходством между пыльцой и некоторыми фруктами, овощами, орехами. Так, у пациентов с аллергией на пыльцу березы может развиться перекрестная реакция на сырую морковь, проявляющаяся наиболее часто симптомами в виде першения в горле, зуда в полости рта или покраснения и высыпаний на коже при кулинарной обработке, — рассказала иммунолог.