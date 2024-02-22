Иммунолог назвала неожиданные последствия переедания моркови

Иммунолог Мальцева назвала неожиданные последствия переедания моркови
Морковь богата витаминами и славится большим количеством полезных свойств. Однако злоупотреблять этим корнеплодом опасно для здоровья. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-аллерголог, иммунолог клиники «Рассвет» Наталья Мальцева.
По ее словам, морковь содержит:
- разнообразные витамины — А, С, Е, РР, В9;
- микроэлементы — калий, кальций, фосфор, магний, фтор;
- пищевые волокна (клетчатку).
— Благодаря такому составу морковь способна укреплять десны, способствовать здоровью кожи, профилактировать ухудшение зрения, развитие сердечно-сосудистых и даже некоторых онкологических заболеваний, — отметила Мальцева.
Несмотря на доказанную полезность, чрезмерное употребление моркови может приводить к различным недомоганиям, предостерегла врач:
— Например, к каротинемии — желто-оранжевому окрашиванию кожи из-за накопления каротиноидов, также описаны случаи развития неврологических симптомов — головокружения, слабости, сонливости. Такой побочный эффект происходит из-за содержащегося в семенах моркови психоактивного агента — мирастицина.
- пациентам с язвенной болезнью желудка;
- болезнью двенадцатиперстной кишки;
- при наличии камней в почках.
— Нередки и случаи аллергии на морковь, возникающие у пациентов с поллинозом (аллергией на пыльцу березы). Этот синдром носит название перекрестной пищевой аллергии и обусловлен структурным сходством между пыльцой и некоторыми фруктами, овощами, орехами. Так, у пациентов с аллергией на пыльцу березы может развиться перекрестная реакция на сырую морковь, проявляющаяся наиболее часто симптомами в виде першения в горле, зуда в полости рта или покраснения и высыпаний на коже при кулинарной обработке, — рассказала иммунолог.
Аллерген моркови частично разрушается при термической обработке, но не исчезает полностью. Поэтому пациентам с аллергией на морковь лучше воздержаться от ее употребления в любом виде и пройти курс аллерген-специфической иммунотерапии — лечения, способного избавить от таких симптомов, порекомендовала врач.